İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2021 Cuma / 8 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7362
  • EURO
    10,3802
  • ALTIN
    497.271
  • BIST100
    1391.06
Spor

A Millilerde İsviçre mesaisi

EURO 2020 A Grubu son maçında pazar günü Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

DHA18 Haziran 2021 Cuma 22:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 22:38
ABONE OL

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yapılan antrenmana Umut Meraş dışındaki tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Millilerin antrenmanını; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Milliler, İsviçre maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

UMUT MERAŞ, İSVİÇRE MAÇINDA YOK

A Milli Takımda, Galler maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen Umut Meraş'ın tedavisi devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.