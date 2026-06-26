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Spor

A Milliler'den duygusal paylaşımlar! ''Özür diliyoruz''

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'ın oyuncularından Merih Demiral, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 21:52 - Güncelleme:
A Milliler'den duygusal paylaşımlar! ''Özür diliyoruz''
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Merih Demiral, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye, bugün ABD ile son maçına çıkarken, Merih Demiral turnuvaya veda sonrası duygusal ifadeler kullandı.

"HAYALLERİMİZDEN ÇOK UZAK KALDIK"

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.

Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız."

"ÖZÜR DİLERİM BABA"

Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.

"DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKACAĞIZ"

Yunus Akgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24 yıllık hasret bittiğinde nasıl mutlu olduysak, şu anda da buradan bir o kadar buruk ve üzgün ayrılıyoruz. Hayal kırıklığına uğrattığımız, üzdüğümüz herkesten tüm samimiyetimle özür dilemek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, dualarınızı eksik etmediniz. Bugün yaşadığım ve size yaşattığımız bu üzüntüden gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü ayağa kalkacağız. Ay-yıldızın olduğu yerde umut da mücadele de bitmez. Hep beraber yine çok mutlu olacağımız günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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