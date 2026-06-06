2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ımız, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. Miami'de Inter Miami Stadı'nda oynanan karşılaşmayı milliler, 2-1'lik skorla kazandı.

A Milli Takım'ımızın galibiyet golleri, 44'te Barış Alper Yılmaz ve 54'te Yunus Akgün'den geldi. Venezuela'nın tek sayısını ise 13'te Mendoza kaydetti.

Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya

20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay

26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD

MONTELLA DİĞER İSİMLERE DE ŞANS VERDİ

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLARAK SAHADA

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ESKİ ANTRENÖRÜYLE BULUŞTU

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela teknik ekibinde yer alan teknik direktör Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu'nda karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Uruguaylı antrenör, 2011-2024 yıllarında Diego Simeone ile beraber Atletico Madrid'de görev yapmıştı.

TÜRK TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.