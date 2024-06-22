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Spor

A Millilere müjdeli sonuç geldi! Çekya ile Gürcistan puanları paylaştı

EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız, Portekiz karşısında puan alması halinde gruptan çıkmayı garantiliyor.

22 Haziran 2024 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
A Millilere müjdeli sonuç geldi! Çekya ile Gürcistan puanları paylaştı
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EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikinci maçında Willi Sagnol'un ekibi Gürcistan ile Ivan Hasek'in yönetimindeki Çekya 1-1 berabere kaldı.

Volksparkstadion'da oynanan maçta Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Georges Mikautadze atarken, Çekya'nın golünü 59. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Gürcistan forması giyen Georges Mikautadze, turnuvadaki ikinci golüne ulaşırken, Çekyalı Patrik Schick turnuvadaki ilk golünü atmış oldu. Öte yandan Patrik Schick sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını alırken A Milli Futbol Takımımız, Portekiz maçında sonuç ne olursa olsun grubun son maçına ilk iki sırada girmeyi garantiledi.

Grubun bir sonraki maçında Çekya ile A Milli Futbol Takımımız karşılaşırken, Gürcistan ise güçlü Portekiz ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Türkiye (3)

2- Portekiz (3)

3- Çekya (1)

4- Gürcistan (1)

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