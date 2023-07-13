Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol Marca gazetesinden Pablo Polo, Arda Güler'in yeni takımıyla geçirdiği üç günü sayfalarına taşıdı.

İLK İDMANDA KENDİNİ KANITLADI

Arda Güler'in topla çıktığı daha ilk idmanda hem kulüp çalışanlarını, hem de yayınlanan videoların viral olması nedeniyle Real Madrid taraftarlarını kısa sürede etkiledi.

"ÇOK ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Onunla idmana çıkan oyuncuların "O bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumlarını yaptığı kaydedilirken Arda'nın büyüme sürecinin devam ettiğine ve çok fazla çalışması gerektiği zorlu bir maratonun içine girdiğine yönelik konuşmaların yapıldığı belirtildi.

TÜM İMKANLAR KULLANILACAK

Arda Güler'in mevcut yeteneklerine ek olarak Real Madrid seviyesinde değişilmez oyuncu olabilmesi için tüm imkanların kullanılacağı ve sabırla bu gelişimi sağlayabilmesi için gerekli sürenin tanınacağı yazıldı.

BABASIYLA GELİP BABASIYLA GİDİYOR

Genç oyuncunun kulübe babasıyla birlikte geldiği ve babasıyla birlikte kulüpten ayrıldığı ifade edilirken çalışmalara konsantrasyonunun üst seviyede olduğu vurgulandı.

ANCELOTTI İLE ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ

İspanyol gazeteci ayrıca teknik direktör Ancelotti ile Arda'nın ilişkisine de paragraf ayırdı. Arda'nın Ancelotti ile öğrenci - öğretmen ilişkisinin kısa sürede kurulduğu belirtilirken deneyimli İtalyan hocanın destekleri sayesinde her geçen gün daha özgüvenli göründüğünün altı çizildi.

"MESSI'Yİ ANIMSATAN HAREKETLERİ VAR"

Arda'nın özellikle sosyal medyaya düşen videolarda saha içinde yaptığı hareketlerin Lionel Messi'yi anımsattığının da altı çizildi. Yapılan çalışmalarda Arda'nın pası kime atacağını top geldikten sonra değil top daha kendisine gelmeden belirlediğinin çok dikkat çektiği ifade edildi.

"UTANGAÇ AMA KARARLI BİR ÇOCUK"

Genç oyuncunun öğrenme sürecinin devam ettiği yapılan değerlendirmede anafikir olarak ortaya çıkarken 'utangaç ama kararlı bir çocuk' olduğuna yönelik yorumlara da yer verildi.

A TAKIMI GARANTİLEDİ

Arda'nın yetenek geliştirme konusunda uzman bir kulüpte olduğunun altının çizildiği haberde önünün açık olduğu ve önümüzdeki sezon A Takım'da yer alacağının kesin olduğu aktarıldı.

GAZETEDE MANŞET OLDU

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