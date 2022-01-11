Aaron Boupendza attı, Gabon kazandı

AA 11 Ocak 2022 Salı 00:24 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 00:24

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gabon, Komorlar ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Gabon 1-0 kazandı ve Afrika Kupası'na galibiyetle başladı.

Gabon'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza attı.

Boupendza, 2020-21 yılında Süper Lig ekibi Hatayspor forması giymişti.

Gabon Afrika Uluslar Kupası 2. maçında 14 Ocak'ta Gana ile karşılaşacak. Komorlar ise Fas ile oynayacak.

DİĞER MAÇLAR

Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan B Grubu maçlarının ilkinde, Senegal, Zimbabve'yi 90+7. dakikada Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında, Gine, 35. dakikada Issiaga Sylla'nın ağları sarsmasıyla Malavi'yi 1-0'la geçti.

Başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan C Grubu maçlarında ise Fas, 83. dakikada Sofiane Boufal'ın fileleri havalandırmasıyla Gana'yı 1-0 mağlup etti.