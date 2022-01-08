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Spor

Aaron Boupendza Hatayspor'a geri dönmek istiyor

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sezon başında Katar'ın Al Arabi takımına sattıkları Aaron Boupendza'nın geri dönmek istediğini açıkladı.

DHA8 Ocak 2022 Cumartesi 16:57 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:57
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Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, D Smart'ta yayınlanan Futbol Smart programına konuk oldu.

Lütfü Savaş, kulüpte kurumsallaşma ve altyapı çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek, "Başta Ajax olmak üzere önemli Avrupa kulüplerini örnek alarak yapılanıyoruz. Ömer Erdoğan, Ajax modelini uygulayabilecek en iyi hoca. Ömer hoca olgunlaşana kadar başka bir takıma vermeyiz. Bir sportif direktör ataması yapacağız" dedi.

Transfer çalışmalarına değinen Lütfü Savaş, "Boupendza geri dönmek istiyor. Kahraba'nın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum. Türkiye'den de birkaç futbolcu ile görüşüyoruz" diye konuştu.

Lütfü Savaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler ile ilgili olarak ise "Hiçbir zaman TFF, rakip veya hakemler hakkında konuşmadım. Arkadaşlarıma da hakemler ve TFF hakkında konuşmaması için yasak koydum. TFF ve hakemlerin maç sonrası o maçı izlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

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