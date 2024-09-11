Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de Hatayspor'la yaptığı çıkışla hatırlanan Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oluyor.

Rapid Bükreş'in başında yer alan teknik direktör Marius Sumudica golcü oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

BOUPENDZA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Aaron Boupendza'nın vize işlemleri sonrası Rapid Bükreş'e imza atacağını belirten Marius Sumudica, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl Transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek." dedi.

BOUPENDZA'NIN KARİYERİ

Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atan Boupendza o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Aaron Boupendza, aynı sezonun sonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Boupendza, 2022-2023'te 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Shabab'a imza attı.

28 yaşındaki oyuncu burada 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Gabonlu yıldız geçtiğimiz sezon başında ise 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında MLS takımlarından Cincinnati ile sözleşme imzaladı. Boupenza, ABD ekibinde 17 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Cincinnati, Boupendza'nın sözleşmesini feshetti.