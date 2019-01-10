Aaron Ramsey Juventus ile el sıkıştı

Sezon başında kadrosunu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile güçlendiren Juventus Ramsey transferi ile birlikte de orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor.

The Guardian'ın haberine göre sezon sonu sözleşmesi sona erecek Aaron Ramsey'in Juventus ile anlaştığını yazdı. Ramsey'in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bunun karşılığında ise 36 milyon pound kazanacağı haberde yer aldı.