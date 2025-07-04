Aaron Ramsey resmen açıklandı!

Galli yıldız Aaron Ramsey, resmen Pumas'ta. Kulüp, yaptığı açıklamayla 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini duyurdu. Cardiff City, Arsenal, Juventus ve Nice gibi Avrupa devlerinde forma giyen Ramsey, artık Liga MX'te mücadele edecek.

Pumas, transfer duyurusunu Ramsey'nin kariyerini özetleyen etkileyici bir video eşliğinde yaptı. "Burada sadece bir rozeti savunmuyoruz, en yüksek öğrenim evini temsil ediyoruz" mesajı dikkat çekti.

İmza öncesi Meksika'nın İngiltere Büyükelçisi tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan transfer, 3 Temmuz'da resmi olarak açıklandı. Ramsey, basın toplantısında Auriazul formasını giyerek yeni dönemine resmen başladı.