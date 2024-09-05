Aaron Ramsey: Türkiye'nin takımı heyecan verici!

Galler Milli Takımının Kaptanı Aaron Ramsey, EURO 2024'te iyi iş çıkaran Türkiye'ye karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Galler Milli Takımı'nın teknik direktör değişimi ile yeni bir süreçten girdiğini belirten Ramsey şöyle konuştu:

"Heyecan verici bir kadromuz var. Bir değişim sürecindeyiz. Ben de bu genç ve yetenekli kadroya katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Genç takım arkadaşlarıma katkıda bulunmak istiyorum. Milli takımı bırakmayı asla düşünmedim. Bu kadroda Dünya Kupası'na doğru devam etmek istiyorum. Kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum, Uluslar Ligi'nde oynamak ve sonrasında da devam etmek istiyorum. Bu takımda heyecan verici bir potansiyel var. Takımımız çok iyi oynuyor, 6 maçımız var grupta, güzel bir dönemin bizi beklediğine inanıyorum."

UEFA Uluslar Ligi'ne önem verdiklerinin altını çizen Ramsey, "Altı maçımızda da elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Türkiye ile iki maç oynadık, Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final oynadılar ve Türkiye'nin çok heyecan verici bir takımı var. Yarın zorlu bir mücadele olacak, sonucu göreceğiz. Artık yeni bir teknik direktörümüz, farklı bir oyun yapımız ve takımımız var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Grupta çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.