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Spor

Aaron Ramsey'in yeni takımı belli oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

AA2 Ağustos 2022 Salı 14:33 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Nice, Ramsey ile üç yıllığına anlaştı. Uzun yıllar Arsenal forması giyen Ramsey, 2019'da transfer olduğu Juventus ile geçen hafta karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini feshetmişti.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

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