07 Eylül 2020 Pazartesi 19:22 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 19:27

Süper Lig'de Sivasspor ve Fenerbahçe formaları giyen Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada:

Kariyerine doğduğu ülke olan Fransa’da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa’nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı.

Ülkemize Sivasspor ile ayak basan Aatif, daha sonra Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor formalarını giydi. Aatif Chahechouhe, 2013/14 sezonunda Süper Lig’de Sivasspor forması altında Gol Kralı oldu. (17 gol)

Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Aatif Chahechouhe, Fas Milli Takımı’nda 10 kez görev aldı. Karagümrük’te başarılar Aatif Chahechouhe!