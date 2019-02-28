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Aatıf Chahechouhe Fenerbahçe maçında oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizesor'da, teknik direktör Okan Buruk, Aatıf Chahechouhe'nun sakatlığının devam ettiğini ancak futbolcunun büyük olasılıkla Fenerbahçe karşısında forma giyebileceğini söyledi.

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Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı, Ali Metin Kazancı Rize  Lisesi'nde düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi.
 
Buruk, burada yaptığı konuşmada, eğitimin spor ile birlikte  götürülmesi gerektiğini, sporun insan gelişiminde önemli yeri olduğunu anlattı.
 
Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yanında mutlaka bir  spor dalına yönelmelerini isteyen Buruk, "Spor sadece futbol değil. Mutlaka  hayatımızın sağlıklı gelişimi için bir spor dalına yönelmeliyiz. Bu bizi daha  güçlü bir hale getirecek ve yaşamdaki öz güvenimizi artıracaktır." dedi.
 
Buruk, Rize'de çok farklı hisler yaşadığını kaydederek, takımın zor  zamanlarında dahi taraftarın kendilerine sahip çıkmasının kendilerini mutlu  ettiğini ve ayakta kalmalarını sağladığını aktardı.
 
Fenerbahçe maçında işlerinin kolay olmadığının altını çizen Buruk,  "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmelerine  rağmen maçı çevirmeyi başardılar. Futbolda hataya yer yok. Çok dikkatli olmak  zorundayız." ifadelerini kullandı.
 
Aatıf Chahechouhe'nun sakatlığının çok konuşulduğunu vurgulayan Buruk,  şöyle devam etti:
 
"Aatıf haftalardır sakatlığı nedeniyle idmanlara tam çıkamıyor.  Maçlarda görev alıyor. Bu hafta da sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamadı.  Yarın son kontrollerin ardından daha net bir şey göreceğiz. Aatıf'ın sakatlığı  devam ediyor ama oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."
 
Buruk, Fenerbahçe maçına gitmek için uçak bileti almak istediğini  söyleyen bir öğrencinin masraflarını karşılayacağını ifade etti.
 
Takım kaptanı Orhan Ovacıklı ise kendisinin çok kitap okuduğunu,  okumanın kaliteli yaşamda önemli olduğunu belirterek, öğrencilere kitap okumaları  tavsiyesinde bulundu.
 
İkinci yarıda takımda işlerin iyi gittiğine dikkati çeken Ovacıklı,  "Maç maç baktığımızda iyi işler yaptık. Şimdi önümüzde çok zor bir maç var.  Fenerbahçe karşısında seyircisinin de desteği ile işimizin kolay olmayacağını  biliyoruz. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kadıköy'den inşallah kazanıp  Rize'ye döneriz." diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Okul  Müdürü Cemil Metoğlu, Okan Buruk'a çiçek verdi.
 
Buruk ve Orhan Ovacıklı, panelin ardından öğrencilerin formalarını  imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

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