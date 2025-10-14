ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol istifa etti

Yalçın Demirkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABB FOMGET Spor Kulübü başkanlığını büyük bir gurur ve onurla yürüttüğünü belirtti.

Sadece futbolda değil farklı branşlarda da büyük başarılar kazandıklarını hatırlatan Demirkol, "Kadın futbolunda yaşadığımız şampiyonlukların yanında Avrupa kupalarındaki mücadelemiz halk oyunları, bocce, bowling, dart, boks ve futbol dallarında kazanılan sayısız madalya ve kupalar ABB FOMGET'i Türk sporunun gurur tablolarına yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Demirkol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen şampiyonluklarımız, bu yolculuğu daha da anlamlı ve unutulmaz kıldı. Bu başarılarla yalnızca sahada değil kültürde, sporda, ringlerde ve parkurlarda da Cumhuriyetimizin değerlerini temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu süreçte bana bu görevi layık gören, her zaman desteğini hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun vizyonu ve desteği olmadan bu başarıların hiçbiri mümkün olmazdı. ABB FOMGET ailesiyle birlikte yaşadığımız her anı, kazandığımız her başarıyı gururla hatırlayacağım. Bundan sonra da ABB FOMGET'in ve kadın futbolunun en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğim."