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Spor

ABB FOMGET, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında ABB FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni sahasında ağırlayacak.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
ABB FOMGET, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

Sincan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bedirhan Efeakdoğan görev yapacak.

ABB FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar, yeni sezon öncesi oyuncularıyla iyi bir kamp ve antrenman süreci geçirdiklerini, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız, hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk." diye konuştu.

  • ABB FOMGET
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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