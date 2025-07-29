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Spor

ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Neftçi

FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı final maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile kozlarını paylaşacak.

AA29 Temmuz 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Neftçi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak.

Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

İsveçli hakem Hanna Laajanen'in yöneteceği karşılaşmada Jilan Taher ve Margot Jacobs yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bu maçı kazanan takım 2 Ağustos Cumartesi günü final maçında İsrail ekibi Kiryat Gat ile yine Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

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