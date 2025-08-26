İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
Spor

ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde FOMGET Kadın Futbol Takımı yarın Çek ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak.

26 Ağustos 2025 Salı 11:27
ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Başkent Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Macar hakem Reka Molnar'ın yöneteceği karşılaşmada Judit Kulcsar ve Isabel Chaplin yardımcı hakem olarak görev yapacak.

7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

