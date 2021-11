Abbott ve Real Madrid dünyada çocukların sağlığını ve beslenmesini desteklemek için bir araya geliyor

11 Kasım 2021 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:16

Dünyanın en başarılı ve tanınan spor kulüplerinden biri olan ve dünya çapında 600 milyondan fazla taraftar tarafından desteklenen Real Madrid, 1997'de takım çalışması, karşılıklı saygı, iş birliği ve zindelik gibi değerleri öğreterek dünya çapında malnütrisyon riski altındaki çocukların sosyal ve kültürel entegrasyonunu desteklemek için Real Madrid Vakfı'nı kurdu.

Abbott'un Nütrisyon biriminden sorumlu başkan yardımcısı Daniel Salvadori, "Futbol dünya çapında oynanan, izlenen ve sevilen evrensel bir spor. Abbott ve Real Madrid Vakfı'nın amacı aynı: Dünyanın dört bir yanındaki çocukların daha sağlıklı yaşamasını ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için iyi beslenmelerini sağlamak Kolektif çabalarımızın birleşimi, daha fazla insana ulaşmamızı ve dünya çapında on binlerce çocuğun hayatında daha uzun süreli bir etkiye sahip olmamızı sağlayacaktır" dedi.

Yerel ortaklarla birlikte çalışan Real Madrid Vakfı, risk altındaki kilit bölgelerde, genellikle uzak, kırsal topluluklarda yaşayan çocukları belirliyor ve bir araya getiriyor. Okullarda, sağlıklı atıştırmalıklar ve diş hijyeninden sağlık eğitimi ve spor eğitimini içeren okul sonrası programlara kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Her program, sağlık tesisi ziyaretleri gibi yerel bir sosyal veya çevresel aktiviteyi içeriyor. Çocuklar, her programın başında temel sağlık göstergeleri açısından taranıyor ve program boyunca beslenme açısından destekleniyor. Real Madrid Vakfı, oyunlarını Real Madrid metodolojisiyle geliştirmek isteyen çocuklar için bir haftalık kamplar da işletiyor.

Real Madrid'in kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño, "Real Madrid Vakfı'nın çalışmalarındaki amaç yeni bir futbolcu yetiştirmek değil, yeni bir mühendis, bilim insanı veya avukat yetiştirmek " diyor ve ekliyor: "Bir dünya lideri ve beslenme uzmanı olan Abbott ile birlikte çalışarak, dünyanın dört bir yanındaki çocukların genel olarak daha sağlıklı yaşamalarını destekleyebiliriz."

YETERSİZ BESLENMEYE ODAKLANMA



Yetersiz beslenme, her yaştan, her coğrafyadan ve tüm sosyoekonomik sınıflardan her 3 kişiden 1'ini etkiliyor. Uzun süredir yenilikleriyle beslenmeyi iyileştirmeye odaklanan ve kısa süre önce, önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın her bölgesinde yetersiz beslenmeyi azaltmayı hedefleyen Abbott ve diğer kurumlara bağlı beslenme uzmanları ve ortaklarından oluşan bir merkez olan Abbott Malnütrisyon Çözümleri Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu. Bir ilk olan bu ortaklıkla Abbott,malnütrisyon riski altındaki çocukları daha sağlıklı bir yaşama ve daha iyi bir geleceğe erişme hedeflerinde desteklemek için dünya çapında Real Madrid Vakfı Sosyal Spor Okulları ile birlikte çalışacak.

Bu çalışma, 10 yılın sonuna kadar 3 milyardan fazla insanın yaşamını iyileştirmeyi hedefleyen Abbott'un yetersiz beslenme, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklara yönelik 2030 Sürdürülebilirlik Planı hedefine katkıda bulunacak.

2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar sürecek olan ortaklık, on iki ülkedeki Real Madrid Vakfı Sosyal Spor Okulları ile birlikte çalışarak yetersiz beslenme taraması, eğitim ve beslenme desteği sağlamanın yanı sıra 42 ülkedeki Real Madrid Vakfı kliniklerinin beslenme ihtiyaçlarını da destekleyecek. Sağlık Bilimleri ve Beslenme Ortağı olarak Abbott, Real Madrid'in erkek, kadın ve Akademi takımlarına beslenme desteğinin bir parçası olarak yeni içerik ve ürün inovasyonu için kulüple yakın iş birliği içinde çalışacak.