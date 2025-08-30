İSTANBUL 29°C / 21°C
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
İLETİŞİM VE KÜNYE

  ABD Açık'ta, Djokovic ve Sabalenka sürprize izin vermedi
Spor

ABD Açık'ta, Djokovic ve Sabalenka sürprize izin vermedi

New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta tek erkekler kategorisinde 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Kanadalı Leylah Fernandez karşısında sürprize izin vermedi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:36
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 4. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gününde Belarus raket Sabalenka, 2021 ABD Açık yarı finalinde kendisini eleyen Kanadalı Leylajh Fernandez ile karşılaştı.

Son şampiyon Sabalenka, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Belarus Victoria Azarenka'yı 6-1 ve 7-5, 5 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva da Taylor Towssend'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Emma Navarro da Çek Barbora Krejcikova'ya 6-4, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek erkeklerde kariyerinin 25. grand slam zaferini kovalayan 38 yaşındaki Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz de İsviçreli Jerome Kym'i 7-6, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Popüler Haberler
