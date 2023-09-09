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Spor

ABD Açık'ta finalin adı: Djokovic-Medvedev

ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
ABD Açık'ta finalin adı: Djokovic-Medvedev
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçları oynandı.

Turnuvanın 2021 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Rus Medvedev, 3 saat 19 dakika süren mücadelenin ardından 2022 şampiyonu dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Djokovic ise turnuvada ilk kez yarı finale kalan dünya 47 numarası Ben Shelton'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup etti.

Sırp tenisçi, grand slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline, Medvedev karşısında çıkacak.

  • Novak Djokovic
  • Daniil Medvedev
  • ABD Açık

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