İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2248
  • EURO
    18,1635
  • ALTIN
    1005.31
  • BIST100
    3358.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ABD Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi
Spor

ABD Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi

Kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ABD Açık'ta rakibi Jule Niemeier'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA6 Eylül 2022 Salı 00:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Jule Niemeier'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek, klasmanın 108. basamağında yer alan Jule Niemeier karşısında oldukça zorlandı.

İlk seti 6-2 kaybeden Swiatek, sonraki setleri 6-4 ve 6-0 alarak ABD Açık'ta ilk kez son 8 isim arasına girdi.

ABD Açık'taki ilk 4. tur maçına çıkan Jessica Pegula (8 numaralı seribaşı) da Petra Kvitova'yı (21) 2-0 (6-3, 6-2) yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerde ise Andrey Rublev (9), Cameron Norrie'yi (7) 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

  • Iga Swiatek
  • abd açık
  • Jule Niemeier

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.