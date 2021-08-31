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Spor

ABD Açık'ta ilk tur tamamlandı

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Andrey Rublev, tek kadınlarda da Garbine Muguruza ve Simona Halep, ikinci tura yükseldi.

AA31 Ağustos 2021 Salı 00:12 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 00:12
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ilk gün sabah seansında 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, dünya klasmanında 221. sırada yer alan Hırvat Ivo Karlovic ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Rublev, ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Hırvat Donna Vekic'i 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuva dışında bıraktı.

12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep de İtalyan Camila Giorgi'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

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