Spor

ABD Açık'ta kadınlar finalinin adı: Sabalenka–Anisimova

Sezonun son grand slam'i ABD Açık'ta tek kadınlar finali şekillendi. Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finalde kozlarını paylaşacak.

5 Eylül 2025 Cuma 09:43
ABD Açık'ta kadınlar finalinin adı: Sabalenka–Anisimova
ABONE OL

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finale çıktı.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı.

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı.

Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

  • Sabalenka
  • Anisimova
  • ABD Açık

