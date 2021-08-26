İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2021 Perşembe / 18 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3947
  • EURO
    9,8971
  • ALTIN
    481.746
  • BIST100
    1457.58
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ABD Açık'ta Sofia Kenin'e koronavirüs engeli
Spor

ABD Açık'ta Sofia Kenin'e koronavirüs engeli

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:52
ABONE OL

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020'de Avustralya Açık'ta elde eden Kenin; Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.

22 yaşındaki tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Neyse ki aşılıyım ve hafif belirtiler gösteriyorum. Fakat test sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.