İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ABD Açık'ta Swiatek tur atladı, Zverev elendi
Spor

ABD Açık'ta Swiatek tur atladı, Zverev elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek dördüncü tura çıkarken, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev elendi.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 10:13 - Güncelleme:
ABD Açık'ta Swiatek tur atladı, Zverev elendi
ABONE OL

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian'ı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle, 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka da 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 yenerek son 16 raket arasına kaldı.

  • ABD Açık
  • Iga Swiatek
  • tenis

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.