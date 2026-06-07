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Spor

ABD, Almanya'ya 2 golle mağlup!

Dünya Kupası'nda ülkemizin gruptaki rakiplerinden ABD Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

AA7 Haziran 2026 Pazar 00:29 - Güncelleme:
ABD, Almanya'ya 2 golle mağlup!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

  • Dünya Kupası
  • ABD Milli Takımı
  • Almanya Maçı

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