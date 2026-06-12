24 yıl sonra Dünya Kupası arenasında mücadele edecek olan A Milli Takımımız, ilk karşılaşmasına pazar günü çıkacak.

G Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar, Asya temsilcisi Avustralya karşısında kritik 3 puanı kovalayacak. 77.45 milyon euro piyasa değeri bulunan Avustralya, buraların gediklisi konumunda. Gruptaki rakiplerimizden olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu maç gündemden düşmüyor. ABD basınından Si.com, Türkiye-Avustralya eşleşmesi hakkında detaylı bir analiz paylaştı. Araştırmada şu detaylar öne çıktı:

AVUSTRALYA BURALARIN GEDİKLİSİ

"Socceroos ve Osmanlılar, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay ile aynı grubu paylaşıyor. Avustralya Milli Takımı, ilk kez 1974 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldı. Uzun bir aradan sonra 2006 yılında Almanya'da tekrar Dünya Kupası'na katıldılar ve o zamandan beri turnuvanın değişmez bir parçası haline gelerek sonraki beş turnuvada da yer almalı başardılar. Üç kez ilk turda elendiler, ancak 2006 ve 2022'de son 16 turuna yükseldiler. Türk Milli Takımı uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na geri döndü.

TEMKİNLİ OYUN TERCİH EDİLEBİLİR

İtalyan Vincenzo Montella liderliğinde büyük bir başarıya imza attılar. Her iki takım da olumlu bir başlangıç arayacak, bu yüzden zaman zaman temkinli oynayabilirler. Ancak kaptan Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi kilit oyuncuları içeren kadrosuyla Türkiye, 3 puan konusunda favori. Türkler daha fazla taktiksel derinliğe ve tekniğe sahipken, Avustralya daha çok fiziksel ve agresif bir oyun tarzına güveniyor; bu da sonuçta yeterli olmayabilir, ancak rakiplerine karşı kesinlikle iyi bir mücadele vereceklerdir."