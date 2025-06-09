Hazırlık maçı kapsamında düzenlenen özel maçta A Milli Takım, ABD'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk dakikada yediği golle 1-0 yenik başlayan milliler, 25. dakikada Arda Güler'in, 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu gollerle kazanmayı bildi. Ay-Yıldızlılar, çarşamba günü saat 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Sonrasında ise gözler Dünya Kupası elemelerine çevrilecek. ABD basını da Türkiye mağlubiyetini, "Utanılacak bir şey yok. Türkiye çok güçlü bir takım" ifadeleriyle yorumladı.

TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK İYİYDİ

ABD'nin heyecanının erken söndüğü ancak bunun normal olduğu belirtildi. Türkiye'nin, geçen yaz oynanan Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadığına da vurgu yapıldı. Maçın ardından takımını değerlendiren ABD Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, güçlü bir Türk takımı karşısında oynadıklarını belirterek, "Genel olarak sunum iyiydi. Bugün çok iyi bir Türk takımıyla karşılaştık. İlk kez birlikte oynayan bu oyuncu grubu maça çok iyi başladı. 20 dakika boyunca üst seviyede oynadık ve birçok olumlu şey yaptık" dedi.