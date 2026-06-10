ABD ''faul'' yapıyor, FIFA seyrediyor! İnsanlık dışı uygulamalar tepki çekti

Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD'nin ayrımcı uygulamaları, artık herkesi canından bezdirdi. Kendi kuralları çiğnendiğinde başka ülkeleri tehdit eden FIFA ise bu rezaletleri izlemekle yetindi.

Yarın başlayacak kupa öncesinde ABD'nin bazı skandal uygulamaları şöyle:

1-Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan İranlı oyunculara vize vermedi. İran kafilesi mecburen kamp yerini değiştirip, Meksika'ya uçtu. Kafileden 15 kişinin ABD'ye girişi tamamen yasaklanırken, futbolculara 1 günlüğüne ABD'ye giriş izni verildi. Maçtan sonra ise ülkeyi terk etme zorunluluğu getirildi.

2-Irak Milli Takımı'na vize verildi ama Chicago havaalanında rezalet uygulamalar yapıldı. Göçmen bürosu yetkilileri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. Takımın yıldız golcüsü Aymen Hussein 7 saat sorgulandı. Takımın fotoğrafçısı ise ülk

3-Ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na hakem gönderen Somali'nin elit hakemi Ömer Abdulkadir Artan ülkeye alınmadı ve geri gönderildi. ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Somali'nin spor bakanlığı uygulamaya isyan ederken, FIFA'dan herhangi bir tepki gelmedi.

4-ABD'nin ikinci derece yasaklı ülkeler listesinde bulunan Özbekistan ve Senegal Milli Takımları'na da insanlık dışı uygulamalar yapıldı. Futbolcuların üstü başı didik didik aranırken, polis köpekleri ve bomba dedektörleri kullanıldı. Uçaktan iner inmez alanda ayakkabıları bile çıkartılarak arandı.

5-Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için organizasyonun ev sahiplerinden Meksika'ya yapmayı planladığı uçuşun, bazı oyuncular ile yetkililerin vizelerinde yaşanan sorun dolayısıyla gerçekleşemediği bildirildi.

6-İsviçre Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Breel Embolo, vize prosedürlerinde yaşanan son dakika gelişmesi nedeniyle takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edemedi. Yaşanan krizin çözüme ulaşmasının ardından Embolo, Dünya Kupası kadrosuna katılma izni alabildi.

SENEGAL: KOLAYLIK OLDU!

İnfial oluşturan arama görüntüleri için Senegal ilginç bir açıklama yaptı ve adeta ABD'yi savundu: Bu uçuşu kolaylaştırmak adına bir prosedürdü. Uçağa binmeden gerçekleşti. Bu düzenleme Raleigh'ten S.Antonio'ya güvenli gitmek adına yapıldı, uçuş sorunsuzdu.

GÖÇMEN YASASINA İPTAL

ABD'li bir yargıç, Trump yönetiminin Dünya Kupası öncesi 39 ülkeye uyguladığı seyahat ve vize yasağını yasa dışı bularak iptal etti. Kararla birlikte askıya alınan vizelerin onaylanması ve turnuva için seyahatlerin önü açıldı. Ancak hukuki sürecin tamamlanmasının Dünya Kupası'na yetişmesi beklenmiyor. Ülke içindeki göçmenler ise bu durumdan yararlanacak.

HANİ HERKES DAVETLİYDİ

Bütün bu çirkinliklere savunan ve skysports.com'a konuşan FIFA Sözcüsü, "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir. FIFA etkinliklerine paralel olarak, ev sahibi hükümet nihayetinde kimin vize alacağına ve kimin ülkeye girişine izin verileceğine karar verir" dedi. Oysa 2025 yılında FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Ortada birçok yanlış anlama var. Herkes gelecek yılki FIFA Dünya Kupası için Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne davetlidir" açıklaması yapmıştı.

BELÇİKA DA ARANDI

ABD'ye giden takımlardan biri de Belçika'ydı. ABD polisi Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne başta olmak üzere bütün oyuncuları tepeden tırnağa aradı. Belçika daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. Sade bir otobüsle otele gelen Belçika ekibinin otele girişinde fotoğrafının çekilmesine izin verilmedi.