İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ABD kadın basketbolda da altın madalyayı aldı
Spor

ABD kadın basketbolda da altın madalyayı aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, Fransa'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

11 Ağustos 2024 Pazar 18:55 - Güncelleme:
ABD kadın basketbolda da altın madalyayı aldı
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, Fransa'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.

Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.

  • Paris 2024
  • Basketbol
  • Amerika
  • Fransa
  • Altın Madalya
  • Kadınlar
  • Olimpiyat
  • Kazanç
  • Final
  • Galibiyet
  • Turnuva
  • Müsabaka
  • Heyecan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.