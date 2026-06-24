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Spor

ABD maçı planı belli oldu! Vincenzo Montella'dan rotasyon kararı

2026 Dünya Kupası'nda son maçına ABD karşısında çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan çalıştırıcısı Montella kadroda rotasyona gitme kararı aldı. Abdülkerim'in yerine Ozan Kabak'ı orta sahada ise Salih ile başlaması beklenen takımın ileri ucunda ise Deniz Gül'ün görev alması bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM24 Haziran 2026 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
ABD maçı planı belli oldu! Vincenzo Montella'dan rotasyon kararı
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2026 Dünya Kupası'nda son maçına çıkacak olan A Millî Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, kadroda derin bir rotasyona gitme kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı; savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ozan Kabak'ı, orta sahaya ise Salih Özcan'ı monte etmeyi planlıyor. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın ileri uçta formayı Deniz Gül'e verme ihtimali de oldukça yüksek. Adını bir üst tura yazdıran ABD de turnuvaya veda eden Türkiye karşısına as oyuncularından yoksun çıkacak. ABD Millî Takımı'nda Adams, Folarin Balogun, Chris Richards ve Antonee Robinson sarı kart sınırında bulunuyor. Hedefsiz maçta bu isimler yedek kulübesine çekilecek. Pulisic'in de dinlendirilmesi bekleniyor.

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