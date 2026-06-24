2026 Dünya Kupası'nda son maçına çıkacak olan A Millî Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, kadroda derin bir rotasyona gitme kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı; savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ozan Kabak'ı, orta sahaya ise Salih Özcan'ı monte etmeyi planlıyor. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın ileri uçta formayı Deniz Gül'e verme ihtimali de oldukça yüksek. Adını bir üst tura yazdıran ABD de turnuvaya veda eden Türkiye karşısına as oyuncularından yoksun çıkacak. ABD Millî Takımı'nda Adams, Folarin Balogun, Chris Richards ve Antonee Robinson sarı kart sınırında bulunuyor. Hedefsiz maçta bu isimler yedek kulübesine çekilecek. Pulisic'in de dinlendirilmesi bekleniyor.