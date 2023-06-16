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Spor

ABD Milli Takımı, Gregg Berhalter ile sözleşme yeniledi

ABD Futbol Federasyonu, hakkında açılan soruşturmadan aklanan milli takımın teknik direktörü Gregg Berhalter ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

16 Haziran 2023 Cuma 23:09 - Güncelleme:
ABD Milli Takımı, Gregg Berhalter ile sözleşme yeniledi
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Federasyondan yapılan açıklamada ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar milli takımın başında Berhalter'in yer alacağı ifade edildi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden ABD'yi çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, gençlik yıllarında eşine şiddet uyguladığını aralık ayında itiraf etmişti.

Bu itirafı nedeniyle Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesi yenilenmeyen Berhalter hakkında federasyon tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonunda, olayın zaman aşımına uğradığı ve Berhalter'in, yeniden görevine dönmesine engel oluşturmayacağı sonucu çıkmıştı.

ABD Milli Takımı'nı, yaşanan olaylar nedeniyle ocak ayından bu yana Berhalter'in yardımcısı B. J. Callaghan çalıştırıyordu. Daha önce İsveç'in Hammarby ve ABD'nin Columbus Crew takımlarını çalıştıran Gregg Berhalter, milli takımın başına 2018 yılında geçmişti.

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