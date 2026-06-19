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Spor

ABD, Paraguay ile karşı karşıya! İşte muhtemel 11'ler...

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 12:39 - Güncelleme:
ABD, Paraguay ile karşı karşıya! İşte muhtemel 11'ler...
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya geliyor.

Seattle'da oynanacak mücadeleye iki takım da ilk maçlarında elde ettikleri galibiyetlerin moraliyle çıkıyor.

Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, özellikle ilk yarıdaki performanslarıyla beğeni toplarken, bu galibiyet ABD'nin Dünya Kupası'ndaki en etkileyici açılışlarından biri olarak değerlendirildi.

Avustralya ise gruptaki ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu.

Ülkemiz açısından da kritik önem taşıyan karşılaşmada galip gelecek takım, grup liderliği için önemli bir avantaj elde edecek.

Kazanan tarafın son 32 turuna yükselmeyi garantileyeceği karşılaşma, Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Berhalter, Dest, Tillman, McKennie, Balogun.

Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Burgess, Italiano, Bos, Okon, O'Neill, Metcalfe, Irankunda, Toure.

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