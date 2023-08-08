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Spor

ABD, Porto Riko'yu rahat geçti

ABD Milli Basketbol takımı, FIBA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Porto Riko'yu 117-74 mağlup etti.

8 Ağustos 2023 Salı 09:42 - Güncelleme:
ABD, Porto Riko'yu rahat geçti
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ABD Milli Basketbol takımı, FIBA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Porto Riko'yu 117-74 mağlup etti.

Anthony Edwards ve Cam Johnson'ın 15'er sayıyla en skoreri olduğu ABD Takımı, ikinci yarıda yakaladığı 20-0'lık serinin de yardımıyla FIBA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Porto Riko'yu 117-74 yenmeyi başardı.

Yedi oyuncusu çift haneli skor üreten ABD ekibinde Mikal Bridges 14 sayı kaydederken, Jaren Jackson Jr. 12 sayıyla, Jalen Brunson 11 sayı ve 12 ribaundla, Bobby Portis ve Brandon Ingram ise 11'er sayıyla oynadılar.

Porto Riko tarafında ise Tremont Waters 17 sayı, George Conditt IV 12 sayı ve Jordan Howard ise 10 sayı kaydetti.

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