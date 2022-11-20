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Spor

ABD ve Galler ilk kez karşı karşıya

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde yarın ABD ile Galler karşı karşıya gelecek.

AA20 Kasım 2022 Pazar 09:23 - Güncelleme:
ABD ve Galler ilk kez karşı karşıya
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Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

- ABD ile Galler, üçüncü kez karşı karşıya

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.

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