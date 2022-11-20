ABD ve Galler ilk kez karşı karşıya

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak ABD ile Galler'in, İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak Galler, turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. 1990-2014 yıllarındaki tüm dünya kupalarına katılan ancak Rusya 2018'de yer alamayan ABD ise Katar 2022'deki ilk maçında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

- ABD ile Galler, üçüncü kez karşı karşıya

ABD ile Galler, üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 2 maçın birini ABD kazanırken, diğeri ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda ABD 2 kez fileleri havalandırdı, Galler ise gol atma başarısı gösteremedi.

Taraflar, son olarak 12 Kasım 2020'de hazırlık maçında karşılaştı. Swansea kentindeki Liberty Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz tamamlandı.