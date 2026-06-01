1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
  • ABD'de Arda Güler heyecanı! Dünya Kupası öncesi manşetlerde
ABD'de Arda Güler heyecanı! Dünya Kupası öncesi manşetlerde

A Milli Futbol Takımımız ile ABD arasında oynanacak Dünya Kupası maçına kısa bir süre kala turnuvanın ev sahiplerinden ABD'de Arda Güler heyecanı başladı. Milli yıldız, futbolun en parlak genç yıldızlarından biri olarak tanıtıldı ve Amerikalı taraftarlar maça davet edildi.

Akşam1 Haziran 2026 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sahip olduğu ün Avrupa'nın dışına taştı. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'de 25 Haziran'da Türkiye ile oynayacakları maç öncesi Arda Güler'in yetenekleri haberlere konu ediliyor.

Los Angeles'ta oynanacak maçta gözler milli futbolcumuzun üstünde olacak. Losangelesfwc26 adlı şehrin Dünya Kupası tanıtım sitesi, maç kapağını Arda Güler üstünden yaparak futbolseverleri şu çağrıyla maça davet etti: "Türkiye'nin yıldızı Arda Güler LA'ya geliyor. Futbol oyunun en parlak, en genç yıldızlarından biri, bu yaz dünyadaki en büyük sahnelerden Los Angeles'a yeteneklerini izletecek. İki takım grup maçında Sofi Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankara Altındağ'da doğan Arda Güler; Fenerbahçe, Real Madrid ve Türkiye formalarıyla birçok resital sergiledi."

