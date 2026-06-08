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Spor

ABD'de hakem krizi! Dünya Kupası görevi tehlikeye girdi

2026 Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi. Afrika'nın yılın hakemi seçilen Artan'ın turnuvadaki göreviyle ilgili belirsizlik sürüyor.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
ABD'de hakem krizi! Dünya Kupası görevi tehlikeye girdi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi ve turnuvada görev yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde AS FAR ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Omar Abdulkadir Arta
  • Somalili hakem
  • Dünya Kupası

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