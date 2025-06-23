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Spor

ABD'de İlkay Gündoğan fırtınası! Geceye damga vurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City, Al Ain'i 6-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde forma giyen İlkay Gündoğan attığı 2 golle, geceye damga vurdu. İlkay ayrıca maçın oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
ABD'de İlkay Gündoğan fırtınası! Geceye damga vurdu
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Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinin Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ile oynadığı maça adeta damga vurdu.

34 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşadı.

İlkay, bu performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain maçında İngiliz ekibinin diğer gollerini Claudio Echeverri, penaltıdan Erling Haaland, Oscar Bobb ve Rayan Cherki attı.

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