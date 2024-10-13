ABD'de Mauricio Pochettino dönemi galibiyetle başladı

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, hazırlık maçında Panama ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken ABD ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

Mauricio Pochettino'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Yunus Musah ve 90+4'te Ricardo Pepi kaydetti.

İLK MAÇ, İLK GALİBİYET

ABD Milli Takımı'nda teknik direktör Mauricio Pochettino takımının başında ilk maçına çıktı.

Pochettino maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımla birkaç gün antrenman yaptıktan sonra konsantre olmuş ve planı takip ediyor olmamız mutluluk verici. Büyümeye ve daha iyi olmaya başlamak için atılacak ilk adımın temeliydi." dedi.

Gregg Berhalter'in yerine ABD Milli Takımı'nda göreve gelen Mauricio Pochettino daha önce Chelsea, Southampton, Tottenham, PSG ve Espanyol'da çalıştı.

ABD, bir sonraki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.