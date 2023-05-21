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Spor

Abdi Serdar Üstünsalih:Gururlu ve mutluyuz, bu altıncı şampiyonluğumuz

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Abdi Serdar Üstünsalih:Gururlu ve mutluyuz, bu altıncı şampiyonluğumuz
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VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupaya uzandıkları Süper Final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üstünsalih, VakıfBank'ın üst üste 2, toplamda da 6. şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "Gururlu ve mutluyuz. Bu altıncı şampiyonluğumuz." dedi.

Finalde iki Türk takımının karşılaştığını dile getiren Üstünsalih, "Sevincimiz esasen katlanmış durumda. İki Türk takımı, Avrupa şampiyonluğu için finalde eşleşti. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi gününde iki kadın voleybol takımımızın final maçına çıkması gurur verici. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu ve mutluluğu milletimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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