ABD'li sağ bek Sergino Dest, Barcelona'da

AA 01 Ekim 2020 Perşembe 17:07 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:07

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, ABD'li sağ bek Sergino Dest'i Ajax'tan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon avroluk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olduğu da ifade edildi.

Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.