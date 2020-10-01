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Spor

ABD'li sağ bek Sergino Dest, Barcelona'da

Barcelona'dan Ajax'ın ABD'li sağ beki Sergino Dest'i 21 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 17:07 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:07
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, ABD'li sağ bek Sergino Dest'i Ajax'tan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon avroluk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olduğu da ifade edildi.

Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.

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