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Spor

ABD'li uzun forvet Brady Manek Tofaş'ta

Türkiye Basketbol Süper Lig takımlarından TOFAŞ, ABD'li uzun forvet Brady Manek'i renklerine bağladı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 16:39 - Güncelleme:
ABD'li uzun forvet Brady Manek Tofaş'ta
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li uzun forvet Brady Manek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturalya temsilcisi Perth Wildcats takımında forma giyen 25 yaşında, 2.06 boyundaki Manek ile anlaşma sağlandı.

North Carolina Üniversitesi mezunu olan ve 2021-2022 sezonunda North Carolina Tar Heels ile Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) finali oynayan Manek, ilk profesyonel sezonunu bu yıl Avusturalya'da geçirdi.

Manek, 2022-2023 sezonunda Perth Wildcats takımında çıktığı 30 maçta 28.3 dakika süre, 13.1 sayı, 5.3 ribaund, 1.6 asist ortalamalarına imza attı. ABD'li oyuncu, takımıyla son maçını 12 Şubat 2023 tarihinde Avusturalya Ligi (NBL) play-off çeyrek finalinde Cairns Taipans'a karşı oynadı.

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