Abdoulay Diaby Sporting Lizbon'un planları arasında yok!

16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:24

Sezon başında Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby konusunda Portekiz basını önemli bir habere yer verdi. Koronavirüs nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan siyah beyazlıların, Daiby'in bonservisini bedelsiz bir şekilde alabilmesi için önü açıldı.

A Bola'nın okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Sezon başında Türk takımı Beşiktaş'a transfer edilen Abdoulay Diaby, Ruben Amorim tarafından gelecek sezonun planlamalarına dahil edilmeyecek.

Bu nedenle Malili futbolcu ile yollarını ayıracak Lizbon, çeşitli yollar arıyacak ve Diaby yükünden kurtulacak."

BAZI KULÜPLERİN RADARINDA

"Tecrübeli kanat oyuncusu, bazı Doğu Kulüpleri'nin hedefinde. Ancak bu takımlar, Diaby'ı etkilemiyor ve muhtemel teklifleri yetersiz olacak.

Daiby, bu liglerde oynamaya bir hayli isteksiz. Onun temel amacı Avrupa'da forma giymek ve göz önünde olmak. Malili yıldız, statüsünü korumak istiyor ve 2022 Dünya Kupası'nda Milli Takımı'nda forma giymeyi planlıyor."