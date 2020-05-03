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Spor

Abdoulay Diaby'e Standard Liege talip oldu

Beşiktaş'ın sezon başında 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby'e Belçika'dan talip çıktı. Sezonun tamamlanmasıyla kulübüne dönecek olan Diaby'nin Belçika Ligi ekibi Standard Liege'nin takibinde olduğu iddia edildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:42 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 20:42
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Beşiktaş'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, Siyah Beyazlı forma altında gösterdiği performansla vasatı aşamamıştı. Siyah Beyazlı ekibin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı tecrübeli futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla Sporting Lizbon'a geri dönecek.

Teknik direktör Ruben Amorim’in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediğini iddia eden Portekiz basını, şimdi de Diaby'ye talip olduğunu okurlarına duyurdu.

STANDARD LİEGE'İN RADARINDA

Record'da yer alan habere göre Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi. Haberde Lizbon'un 5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Belçika ekibinin bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği vurgulandı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Diaby'nin Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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