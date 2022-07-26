İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8652
  • EURO
    18,139
  • ALTIN
    987.315
  • BIST100
    2538.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdulkadir Bitigen, Young Boys-FK Liepaja maçında düdük çalacak
Spor

Abdulkadir Bitigen, Young Boys-FK Liepaja maçında düdük çalacak

FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 17:38 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys-FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.