İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Kasım 2020 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4404
  • EURO
    9,8389
  • ALTIN
    513.281
  • BIST100
    1141.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi görevi
Spor

Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi görevi

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, yarın oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:29
ABONE OL

Üst klasman hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında video yardımcı hakem asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üst klasman hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.