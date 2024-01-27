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Spor

Abdülkadir Ömür, Ada yolcusu!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City'e imza atmaya hazırlanıyor.

27 Ocak 2024 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür, Ada yolcusu!
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oluyor.

6 MİLYON EURO'YA HULL CITY

TRT Spor'un haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü 6 milyon euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ GİDİYOR

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City'nin anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün, pazartesi günü İngiltere'de olması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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