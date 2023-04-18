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Spor

Abdülkadir Ömür için 2 talip! Ajax ve Monaco devrede

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür için Trabzonspor-Beşiktaş maçına gelen Ajax ve Monaco temsilcilerinin rapor hazırladığı öğrenildi.

18 Nisan 2023 Salı 10:16 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür için 2 talip! Ajax ve Monaco devrede
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzospor-Beşiktaş karşılaşmasını Ajax ve Monaco'nun gözlemcilerinin takip ettiği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ajax adına takımın eski golcülerinden Klass Jan Huntelaar'ın maçı izlediği, Monaco'dan ise bir gözlemcinin karşılaşmada yer aldığı aktarıldı.

Her iki ismin de Beşiktaş'tan bazı oyuncuları izlediği, Trabzonspor'dan ise Abdülkadir Ömür için rapor hazırladığı kaydedildi.

Haberde Monaco'nun, son dönemdeki performansı sonrasında Abdülkadir Ömür'ü tekrar radarına aldığı belirtildi. Huntelaar'ın da genç oyuncuyu beğendiği ve Ajax yetkililerine görüştülerini aktaracağı ifade edildi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 37 maçta süre alan Abdülkadir Ömür, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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