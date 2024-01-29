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Spor

Abdülkadir Ömür için 3 büyüklere özel madde

Trabzonspor kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür'ün 3 büyük kulüpten birine transfer olması ihtimaline karşı sözleşmesine özel bir madde koymayı istiyor.

Fanatik29 Ocak 2024 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür için 3 büyüklere özel madde
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Kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için en iyi teklifi Pendikspor'dan alan Trabzonspor, oyuncunun ısrarla yurt dışına gitmek istemesi nedeniyle sıkıntıya girmişti.

24 yaşındaki yıldız, kariyerine Hull City'de devam etmek amacında. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship kulübü, FFP nedeniyle zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

EZELİ RAKİPLERE GİDERSE...

Kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ederken, önemli bir konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Trabzonspor, Abdülkadir'in sonraki transferinde Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a gitmesi halinde kontrata 12 milyon Euro'luk ekstra bonus koydurmak istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

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